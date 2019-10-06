نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورًا قديمة تجمعه بأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.
وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلًا: نصر أكتوبر
يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان
فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر ذكرى مضيئة.. محمد رمضان يحتفل بانتصار حرب أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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