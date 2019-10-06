ذكرى مضيئة.. محمد رمضان يحتفل بانتصار حرب أكتوبر

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورًا قديمة تجمعه بأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات احتفالًا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعلّق محمد رمضان على الصورة قائلًا: نصر أكتوبر

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ذكرى مضيئة في تاريخ مصر لن ننسى شهداءنا وعلى رأسهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات (وكل الحُب والاحترام لعائلته الكريمة) ولعائلات كل شهداء الوطن من الشعب والجيش على مر التاريخ.

يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان

فرغلي بلاكس، كما كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.