دينا فؤاد تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة إحياء ذكرى حرب أكتوبر وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات وانستجرام وعلقت عليها قائلة: تحية حب وتقدير كل سنة ومصر كلها بخير. كل سنة ومصر كلها بخير. يذكر أن آخر عمل درامى شاركت فيه النجمة هو مسلسل قيد عائلى وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة. وهو من تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة. أحداث المسلسل حول صراع المال، وتعرض عائلتين لمعارك عنيفة واختلافهما بسبب الميراث، وكيف سيتجاهل الطرفان صلة الرحم بينهما من أجل الثروة. وهو من تأليف محمد رجاء، ميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.

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