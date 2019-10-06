هاني خليفة يحيي حفلًا شعريًّا ضخمًا بساقية الصاوى

يستضيف مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا شعريًّا للشاعر هانى خليفة، غدًا الاثنين على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً.

ويشار إلى أن كان ألّف "خليفة" مجموعة من الأغنيات المميزة لمطربين وفرق مستقلة عدة.

ويذكر أن هانى خليفة شاعر وكاتب أغانٍ مصري، قام بعمل

حفلات شعرية عديدة وكتب بعض الأغانى لمطربين وفرق مستقلة أبرزها الأغنية الرسمية للمشجع المصرى فى كأس العالم بروسيا، ويستعد لطرح ديوانه الشعرى الأول بعنوان "كائن ليلى".