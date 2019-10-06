تراند اليوم : بسبب حبه للطيور .. أحمد مكي ينعي الصقر ليل بهذة الكلمات عبر إنستجرام ..صورة

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الفنان أحمد مكي مروف عنه اهتمامه بالطيور بجميع أنواعها، ويعشق الاعتناء بها.
ولكن هذه المرة نشر أحمد مكي صور لأحد الصقور التي كان يربيها عبر حسابه على Instagram والتي تدعى “ليل”، وأعلن وفاتها وعلق على الصور: “RIP Leel … (لیل) دي کانت من أقوی صقوري … کانت صیادة قویة جدا نوعها (الوکري)”.
كان مكي قد صرح خلال حوار سابق له في برنامج “معكم” من تقديم منى الشاذلي ويعرض عبر قناة cbc، إنه في المرحلة الثانوية كان يعمل كخبير للطيور وأصبح لديه مهارات عديدة.
كشف مكي إنه يهوى أن يقوم بتزويج أنواع مختلفة من الطيور لإنتاج أنواع مختلفة، ونفس الأمر يفعله مع الكلاب، مشيرا إلى إن شقيقه كان السبب في ذلك لأنه كان يدرس في الهندسة الوراثية في فرنسا، فأعطاه الكثير من العلم.
حكى أن هناك نوع من الطيور يدعى “حسون” لديه قيمة كبيرة في البلدان العربية، هذا الطير كان يزوجه مع طير”كاناريا” لينتج نوعا مختلفا، ووصل الأمر أنه كان يقبض بالدولار بسبب معرفته ببعض الأمور عن هذه الطيور.
أكمل مكي حكايته ليقول إنه كان يسافر إلى البلدان العربية ويمكث لمدة أسبوع ليتابع بعض الطيور خاصة بعدما تعلم قراءة عيونها ومعرفة أصولها والكشف على أجنحتها ليعرف مدى قوتها وهل تستطيع المشاركة في سباقات.
لم يتوقف الأمر عند هذا وحسب بل أصبح مكي باستطاعته أن يجري عمليات للطيور، وحكى أنه في طفولته كان يشتري بعض الطيور المريضة ويحاول علاجها وقرأ الكثير من الكتب وحضر محاضرات مع طلاب كلية الطب البيطري، مما اكسبه خبرات.