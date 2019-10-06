تراند اليوم : بسبب حبه للطيور .. أحمد مكي ينعي الصقر ليل بهذة الكلمات عبر إنستجرام ..صورة

الفنان أحمد مكي مروف عنه اهتمامه بالطيور بجميع أنواعها، ويعشق الاعتناء بها.

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ولكن هذه المرة نشر أحمد مكي صور لأحد الصقور التي كان يربيها عبر حسابه على Instagram والتي تدعى “ليل”، وأعلن وفاتها وعلق على الصور: “RIP Leel … (لیل) دي کانت من أقوی صقوري … کانت صیادة قویة جدا نوعها (الوکري)”.

كان مكي قد صرح خلال حوار سابق له في برنامج “معكم” من تقديم منى الشاذلي ويعرض عبر قناة‎ cbc، إنه في المرحلة ‏الثانوية كان يعمل كخبير للطيور وأصبح لديه مهارات عديدة‎.‎

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كشف مكي إنه يهوى أن يقوم بتزويج أنواع مختلفة من الطيور لإنتاج أنواع مختلفة، ونفس الأمر يفعله مع الكلاب، مشيرا إلى إن ‏شقيقه كان السبب في ذلك لأنه كان يدرس في الهندسة الوراثية في فرنسا، فأعطاه الكثير من العلم‎.‎

حكى أن هناك نوع من الطيور يدعى “حسون” لديه قيمة كبيرة في البلدان العربية، هذا الطير كان يزوجه مع طير”كاناريا” لينتج ‏نوعا مختلفا، ووصل الأمر أنه كان يقبض بالدولار بسبب معرفته ببعض الأمور عن هذه الطيور‎.‎

أكمل مكي حكايته ليقول إنه كان يسافر إلى البلدان العربية ويمكث لمدة أسبوع ليتابع بعض الطيور خاصة بعدما تعلم قراءة عيونها ‏ومعرفة أصولها والكشف على أجنحتها ليعرف مدى قوتها وهل تستطيع المشاركة في سباقات‎.‎

لم يتوقف الأمر عند هذا وحسب بل أصبح مكي باستطاعته أن يجري عمليات للطيور، وحكى أنه في طفولته كان يشتري بعض ‏الطيور المريضة ويحاول علاجها وقرأ الكثير من الكتب وحضر محاضرات مع طلاب كلية الطب البيطري، مما اكسبه خبرات‎.‎