كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 06:57 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر تطبيق ” سناب شات ” تعلن فيه عن قرارها باعتماد لوك جديد لشعرها وتخليها عن شعرها الطويل .
حيث ظهرت إلهام الفضالة وهي متخلية عن جزء كبير من شعرها وطلت بقصة شعر ” كيرلي ” .
وقالت إلهام إنها قامت بذلك من أجل أن يصبح شكل شعرها متناسقا بالإضافة إلى استعدادها للشخصية التي ستقوم بأدائها في مسلسلها الجديد والتي ستتناسب معها هذه الإطلالة .
وأشارت إلى إنها لم تعتمد على استخدام ” الباروكة ” لإنها لا تناسب شكل وجهها وتغطي جزءا من جبينها .
ووصفت إلهام نفسها بإنها ” مجنونة ” وأنها عندما تقرر أن تفعل شيئا تفعله ولا تتراجع عن موقفها .
وتفاعل عدد كبير من متابعي إلهام الفضالة على مقطع الفيديو وانقسموا ما بين مؤيد ومعارض على الإطلالة الجديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام الفضالة تظهر ب ” لوك جديد ” .. ماذا فعلت بشعرها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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