مايا دياب تضجّ جمالًا وأنوثة وتسرق الأنظار – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: خضعت النجمة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة وشاركت الجمهور ومحبّيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات خاصة وخصرية منها.
وتألقت مايا دياب في الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير من اللون الأبيض مميّز بتصميمه، فبدت كعادتها بكامل أنوثتها وجمالها وسرقت الأنظار نحوها على شاطئ البحر.
على صعيد آخر، تحصد مايا دياب أصداء أغنية “يا نور العين” التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب بمشاركة مغني البوب مساري ومغني الراب فرنش مونتانا.
تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب تعيش خلال الفترة الراهنة نجاح أغنية “يابا يابا” التي طرحتها في موسم الصيف الماضي وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.
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