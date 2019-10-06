الكشف عن تفاصيل شخصية “درة” في فيلم “يوم وليلة”

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت بعض المصادر عن الخطوط الدرامية العامة لشخصية ميرفت، التي تجسدها الفنانة التونسية درة، ضمن أحداث فيلم يوم وليلة، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وتجسد درة، دور امرأةٍ مطلقة، لديها ابن وابنة، وتعيش في منزل شقيقها “إبراهيم” وزوجته، ما يثير استياء الأخيرة، ويدفعها إلى التشاجر مع زوجها مرات عدة. ثم يتضح عبر الأحداث، أن انفصال ميرفت عن زوجها سببه علاقتها المتوترة بحماتها، التي هددت ابنها بطرده من منزلها حال إعادة طليقته إلى عصمته.

تعمل ميرفت ممرضة داخل مستشفى حكومي، وتتقاضى أموالاً من أهالي المرى للاعتناء بهم. لكنها تعاني من مطاردة البلطجي “محمود” لها، الذي يلعب دوره الفنان أحمد الفيشاوي.

يشارك في بطولة “يوم وليلة” خالد النبوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، وسامي مغاوري، وهو من تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.