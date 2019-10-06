نانسي عجرم تمارس رياضة الـHiking في جبال لبنان – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: أمضت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عطلة نهاية الأسبوع في ربوع جبال لبنان.
وشاركت نانسي مع جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، ظهرت فيها وهي تمارس رياضة المشي بالطبيعة hiking، في أحضان الطبيعة بجبال لبنان.
وعلقت نانسي عجرم على إحدى الصور كاتبةً:” يوم المشي في الطبيعة”، وعلى صورة أخرى: “أحب لبنان”.
على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.
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