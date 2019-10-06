نجاح كبير لحفل الفنان حاتم عمور في باريس

متابعة بتجـــــــــــرد: حقق الفنان المغربي حاتم عمور نجاحًا كبيرًا في حفله الغنائي، الذي أحياه بالعاصمة الفرنسية باريس بقاعة Dock Pullman، بحضور جمهور واسع من الجالية العربية التي استمتعت بليلة ساحرة.

وقدم حاتم باقة من أغاني ألبومه الجديد من بينها “أخر مرة”، “بلا عنوان”، “إلى راح الغالي”، بالإضافة إلى أغنياته القديمة مثل “حسدونا”، “الأول”، “مشيتي فيها” وغيرها.

وبدا عمور سعيدًا وممتنًا للجمهور الحاضر الذي تفاعل معه بشكل ملحوظ، فشكرهم على محبّتهم له.

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يشار إلى أن حاتم عمور وصل إلى باريس منذ عدة أيام وذلك استعدادًا للحفل، وللقيام بجولة إعلامية شملت العديد من القنوات والإذاعات بالإضافة إلى ندوة صحفية حضرها أهل الصحافة والإعلام.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال حاتم عمور الغنائية كان كليب أغنية “قلبك يمشي لحالو” من كلمات محمد المغربي وألحان وتوزيع محمد الشرابي.