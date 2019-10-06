مهرجان قلعة سمار جبيل البترونية يحقق نجاحًا كبيرًا

Oct 06, 2019
اقيم مهرجان قلعة سمار جبيل البترونية مساء السبت 5 تشرين الأول محققاً نجاحاً كبيراً ولافتاً حيث بدأ المهرجان مع ألعاب مجانية للأولاد الصغار والكبار.
بعدها إفتتح وزير الخارجية جبران باسيل القسم المرمّم مؤخراً في القلعة، ثم ألقى كلمة نبيل عسّاف مدير عام شركة key productions المنظّم للمهرجان منذ سنين عديدة، ثم ألقى الوزير كلمته.
تلى ذلك تقديم الطعام والتفاح أيضاً لمناسبة يوم التفاح اللبناني. ثم بدأ الحفل الغنائي الذي أحياه النجم ناجي أسطا حيث رقص الجمهور على أغانيه الخاصة والأغاني الوطنية.
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