شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الأحمدية تهاجم أصالة من جديد وتتهمها بمحاولة إغلاق حسابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الخلاف بين الكاتبة اللبنانية نضال الأحمدية مع المطربة أصالة سيشتعل من جديد، وذلك بعدما نشرت نضال الأحمدية فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام مؤخراً هاجمت فيه أصالة بشكل كبير، حيث اتهمتها فيه بأنها استعانت بهاكر من أجل إغلاق حسابها، وهو الأمر التى لن تسكت عليه.

وما أن نشرت نضال الفيديو حتى انهالت التعليقات عليها ما بين فريقين انقسما فى ردود فعلهم، فمنهم من رأى أن الأمر لا يعد سوى حلقة جديدة من حلقات هجوم من الكاتبة الصحفية نضال على أصالة من خلال اتهامات تطلقها بلا دليل، معتبرين ذلك راجعاً إلى أزمات خاصة بها معها، بينما تضامن عدد آخر مع هجوم نضال على أصالة.

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على جانب آخر ذكر هذا الهجوم من جانب نضال حلقات الخلاف الشهير مع أصالة فى أكثر من مناسبة، كل مرة فيها تطلق عليها أبشع التهم.