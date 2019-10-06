شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل "شبر مية" على قناة dmc.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق عرض أولى حلقات مسلسل "شبر مية" فى الثامنة مساء غدٍ الإثنين على قناة dmc، وذلك بعد أيام من بدء الترويج للعمل عبر القناة التى طرحت أكثر من برومو دعائى خلال الأيام الماضية قبل تحديد موعد بدء العرض.



شبر مية

وفى السياق نفسه واصل مخرج العمل طارق رفعت تصوير مشاهد العمل يوميًا وبشكل مكثف خاصة مع بدء العرض لاسيما أنه انتهى فقط من نصف الحلقات ويأمل فى تسليم أكبر كم من الحلقات الجاهزة خلال الأيام المقبلة.

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مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه فى إطار 50 حلقة، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، والمغربية طاهرةى، وعدد من الأطفال وسيناريو وحوار ورشة كتابة تحت اشرف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.