عارضة أزياء بلجيكيّة، اسمها الكامل Chaikra Shanti Maximus، عمرها 18 سنة، تعمل مع وكالة DNA. أحدث ظهورها الكثير من الأثر الطيّب عند لويفي Loewe وميزون مارجيلا Maison Margiela وكريستوفر كاين Christopher Kane. ورغم مظهرها القاسي نتيجة اعتمادها الكثير من الأقراط في أذنها وأنفها وفمها، إلّا أنّها نجحت في إثبات نفسها، واختارتها دار ديور Dior لعرض مجموعتها أيضاً. Advertisements إقرئي ايضاً: عارضة أزياء مميزة تثبت حضورها في العروض مكياج ناعم للجامعة بأسلوب العارضة كايا جربر في يوم عيدها عارضة أزياء عالمية تُضحي بنفسها غرقاً فداءً لكلبيها!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشاي ماكسيموس... عارضة أزياء مميزة وملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.