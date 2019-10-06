ميغان ماركل تقاضي صحيفة بريطانية بسبب "رسالة خاصة"

قررت الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، مقاضاة صحيفة، بعد أن نشرت الأخيرة رسالة خاصة بماركل، ما اعتبرته عملاً غير مشروع.

وبحسب ما نشرته الصحف البريطانية، فإن الأمير هاري أصدر بياناً قال فيه إنه وزوجته اتخذا إجراء قانونيا ردا على ما وصفه بأنه "تنمر" من قبل قطاعات من الصحافة البريطانية.

وأضاف هاري "رغم أن هذا الإجراء قد لا يكون الإجراء الآمن، لكنه الإجراء الصحيح".

وتابع: "أكثر ما يخيفني أن التاريخ يعيد نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية للقوى الجبارة ذاتها".

وكانت الأميرة ديانا واحدة من أكثر النساء على وجه الأرض اللاتي لاحقتهن عدسات المصورين بعد أن تزوجت من عضو بالأسرة الملكية، ولاقت حتفها في حادث سيارة بباريس عام 1997 بعد أن تعقبها مصورون في الشوارع. وشاهد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم جنازتها.

ووصفت شيلينجز، شركة المحاماة التي تمثل ماركل، نشر رسالتها بأنه جزء من "حملة لهذه المجموعة الإعلامية لنشر موضوعات إخبارية غير حقيقية تنطوي عمدا على ازدراء عنها وعن زوجها".