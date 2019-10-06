كشفت المغنية الأمريكية، ليدي غاغا، عن اسم الألبوم الغنائي الجديد الذي ستطلقه، في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأوضحت ليدي غاغا أن ألبومها الجديد سيحمل اسم "أديل"، مما أثار ردود فعل واسعة، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أن اسم الألبوم يحمل نفس اسم المغنية الشهيرة "أديل".

الجدير بالذكر أن ليدي غاغا لم يجمعها أي عمل فني أو غنائي مشترك مع المغنية الشهيرة "أديل".

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كانت هذه تفاصيل خبر ليدي غاغا تكشف عن اسم غير متوقع لألبومها الغنائي الجديد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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