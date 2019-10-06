باسم يوسف يهاجم عمرو أديب بألفاظ بذيئة .. والسبب ؟

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 05:56 مساءً - نشر الإعلامي المصري ” بام يوسف ” منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” يهاجم فيه الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” .

وجاء ذلك الهجوم على خلفية قيام قوات الأمن المصرية بالإفراج عن معتقلين منهم أردنيين بعد التحقيق معهما على ضوء دعوات التظاهر ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كان قد دعا لها الفنان ورجل الأعمال الهارب ” محمد علي ” .

وكتب باسم يوسف في منشوره قائلا : ” عزيزي عمرو أديب هل هتعتذر عن عرض فيديوهات الاعتراف بتاعة الشابين الاردنيين اللي اتقبض عليهم وسجلوا اعترافات خطيرة بالتخطيط لعمليات ارهابية واعتقد كمان كان فيه شاب سوداني ” .

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وأضاف : ” النهاردة رجعوا بلدهم عادي جدا مع العلم انهم كانوا جايين مصر ام الدنيا عشان يتعلموا سينما واعلام من بتاعك ده .. طب مشيوا ازاي ؟ ما أصل لو مخربين و ارهابيين يبقوا سابوهم ازاي ؟ و لو ابرياء يبقي ازاي اعترفوا عادي كده .. وتفضلوا بقبول فائق الاحتقار ” .

وكان عمرو أديب قد نشر نهاية شهر سبتمبر الماضي اعترافات عددا ممن احتجزتهم السلطات المصرية عقب دعوات التظاهر ومن بينهم الأردنيان ” عبدالرحمن علي حسين و ثائر حسام مطر ” في برنامج الحكاية الذي يقدمه علي قناة ” mbc مصر ” .