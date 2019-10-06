كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 05:56 مساءً - نشر الفنان الشاب المصري ” أحمد خالد صالح ” نجل الفنان الراحل ” خالد صالح ” مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .
ظهر أحمد خالد صالح في الصور برفقة عائلته المكونة من والدته وشقيقته في حفل تخرج شقيقته في الظهور الأول لها على السوشيال ميديا .
وكتب أحمد صالح في تعليقه على الصور معبرا عن سعادته قائلا : ” من أسعد أيام حياتي .. تبارك الله ” .
ونالت الصور عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات التي قدمت لهم التهاني وأن والدهما الراحل سيكون في غاية الفخر بنجاح ابنته الآن .. كما أشار عدد من المتابعين حول الشبه الكبير الموجود بين أحمد خالد صالح وشقيقته .
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أول ظهور لإبنة الفنان الراحل خالد صالح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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