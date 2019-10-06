شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والقنوات الناقلة .. تعرف على موعد عرض فيلم "الممر" في مصر والان مع التفاصيل
من المقرر أن يتم عرض فيلم الممر في مصر عبر بعض الشاشات الفضائية احتفالا بذكرى انتصاررات أكتوبر المجيدة.
فيلم الممر بطولة النجم أحمد عز وعدد كبير من النجوم مثل إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.
خلال السطور ننشر موعد عرض فيلم الممر في مصر والقنوات التي ستقوم بعرض الفيلم..
فمن المقرر أن يذاع اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 11مساء، على أن يعاد يوم السبت الموافق 12 أكتوبر،
كما تعرض قناة DMC الفيلم يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، على أن يعاد يوم الثلاثاء 15 أكتوبر.
يذكر أن فيلم الممر هو فيلم دراما حربي مصري من إنتاج سنة 2019، من إنتاج هشام عبد الخالق، وحقق الفيل ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.
ويعد فيلم الممر هو الأعلى إنتاجًا في السينما المصرية حيث تخطت ميزانية الفيلم 100 مليون جنيه مصري.
ويتناول فيلم الممر قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعي نور (أحمد عز)، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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