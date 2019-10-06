خاص- مجد موصللي يلتقي الجالية العربية في اميركا بحفل ناجح

Oct 06, 2019
تألق الفنان اللبناني مجد موصللي في أولى حفلاته الغنائية ضمن جولته الفنية بين أميركا وكندا، حيث سيلتقي “مجد” الجاليات العربية في سلسلة من الحفلات.
وحط “موصللي” رحاله في أولى حفلاته في لوس انجلوس حيث أحيا حفلاً فنياً ناجحاً بحضور حشد جماهيري كبير.
قدّم “موصللي” باقة منوعة من اجمل الاغنيات بالاضافة الى أغنيته الجديدة “تكرم” التي اطلقها مؤخراً وتحقق نسبة نجاح مميزة.
وخصّ “مجد” الجمهور على مواقع التواصل بفيديو من أجواء افتتاح حفلاته الاميركية وكتب: “وهيك كان افتتاح حفلاتنا بأميركا مع أحلى أجواء من لوس انجلوس”.
نذكر ان أغنية “تكرم” من كلمات عامر لاوند، الحان سليم سلامة وتوزيع وتسجيل عمر صبّاغ، كما صورها موصللي على طريقة الفيديو كليب في اوكرانيا تحت اشراف المخرجة هيفا الفقيه وانتاج شركة التايغا.
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