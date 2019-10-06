شكرا لقرائتكم الممثل جيم كاري يتحول للكتابة ويصدر "شبه سيرة ذاتية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يوجّه الممثل الشهير جيم كاري ناظريه إلى عالم الأدب.

وكتب كاري رواية بعنوان "مذكرات ومضللات" بالاشتراك مع المؤلفة دانا فاشون.

ويتناول كاري في كتابه هذا الشهرة والتمثيل والرومانسية وبعض الموضوعات الأخرى التي مر بها في حياته. وصف الناشر هذا الكتاب بأنه "شبه سيرة ذاتية للشخصية".

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وينتظر نشر الكتاب في مايو/أيار المقبل. وكاري، الذي يخطط لجولة ترويجية للكتاب، يقدمه قالاً: "لا شيء من هذا حقيقي، وكله حقيقي".

يذكر أن كاري (57 عاماً) معروف بأفلام مثل "دام آند دامر" و"مان اون ذا مون".

وكاري ليس أول ممثل يتجه في السنوات الأخيرة لكتابة الأدب. فقد سبقه توم هانكس وشون بين وإيثان هوك.