أحمد فلوكس يعبّر عن فخره للمشاركة في "الممر"

أعرب الفنان أحمد فلوكس عن سعادته وفخره الشديدين لمشاركته في فيلم "الممر" وتجسيده دور أحد شهداء الوطن، وعن عرضه عبر شاشتي dmc وon e بالتزامن مع عيد انتصارات أكتوبر.

وشارك "فولكس" صورة على عبر "فيسبوك" وعلق قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، أنا في قمه سعادتي لأنوا سيتم عرض فيلم الممر اليوم ليلا وبكرة على قنوات on e وdmc وأيضًا على تليفزيون مصر العظيم، أتمنى أن يشاهده كل الشعب المصري وخصوصًا الشباب".

وأضاف: "هذا الفيلم تم عمله بخالص قلوبنا وحبنا لبلدنا وحبنا لجيشنا ورجاله الأوفياء المخلصين.. الأبطال العظام والشهداء وكم أرى أن الله أنعم عليّ بدور الشهيد الذي هو في حياتي أسمى وأطهر وأعظم دور أنعم عليّ وكرمني بي ربي، عملنا بكل صدق وحب، أتمنى ينول إعجابك دوري فيه، كم أشعر بالفخر بهذا الدور".

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وتابع: "أشكر جيشنا العظيم على إنو كان سند لظهور هذا العمل، وأشكر كل كرو الفيلم من أول المنتج الأب هشام عبدالخالق والمخرج الأستاذ الذي لن أنسى أبدًا فضله عليّ أستاذ شريف عرفة، كما أشكر النجم أحمد عز وإياد نصار وأحمد رزق وأحمد صلاح حسني ومحمد جمعة ومحمد شرنوبي ومحمود حافظ ومحمد فراج ومحمد نصر وأمير صلاح وكل زملائي، وآسف لو نسيت حد على أحلى أيام، وأشكر كل كرو الإخراج والإنتاج وكل صناع هذا العمل، وعيد ٦ أكتوبر سعيد عليكم".

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