ديانا حداد "سعيدة" بردود الفعل عن أغنيتها الأخيرة "جمالو"

القاهرة - لايف ستايل
أكدت الفنانة ديانا حداد أنها سعيدة جدا بردود الفعل بشأن أغنيتها الأخيرة "جمالو" وطرحتها مؤخرًا وكتابة كلمتها ملاك عادل، وألفها مدين.
وأوضحت ديانا في تصريحات صحافية، قائلة: "تلقيت آراء جميلة، وما زالت تحقق مزيد من الاستماع والمشاهدة، وأنا سعيدة بهذه الآراء، وبخاصة أن هذه الأغنية لها حيز كبير في قلبي، لأنها أغنية باللهجة المصرية".
واختتمت: "تحمست جدا لتقديمها وفكرتها عندما قدمت لي، لأنني جلست لفترة أبحث عن شيء جيد وكلمات جيدة لتقديمها، وبخاصة أن الشعب المصري والجمهور المصري لا بد أن أحترم حبه لي، وبخاصة أنه ظل لفترات وسنوات طويلة داعمًا لي بشكل كبير".
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