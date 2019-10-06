شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر بهذه الكلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد حلمى بذكرى نصر أكتوبر العظيم والذي يتزامن مع اليوم الأحد حيث كتب على حسابه بموقع انستجرام :"في حرب اكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا، تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم الذي حرر الأرض ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا. وتحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعي لبنائه.. (اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا -أحمد شوقي).



احمد حلمى يحتفل بكرى نصر اكتوبر

ويعرض لأحمد حلمى فى السينمات حالياً فيلم "خيال مآته" الذى طرح بدءً من ثانى أيام عيد الأضحى الماضى وهو بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن أبو زهرة وانتصار وأنعام سالوسة ورشوان توفيق وياسر الطوبجى وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.