شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف احتفل أحمد السقا بانتصارات أكتوبر فى ذكرى 46 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان أحمد السقا بذكرى نصر أكتوبر العظيم والذى يتزامن مع اليوم الأحد، وذلك عبر حساب بموقع انستجرام وكتبت: "يد الله يا مصر ترعى سماك وفي ساحة الحق يعلو نداك ومادام جيشك يحمى حماك ستمضي إلى النصر دوماً خطاك".

وفى جانب اخر يواصل الفنان أحمد السقا والنجمة منى زكى تصوير فيلم "العنكبوت" وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

ويشارك فى بطولة فيلم " العنكبوت" كلا من: النجمة منى زكى، والفنان ظافر العابدين والفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب والعمل تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.