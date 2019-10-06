شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جوائز مهرجان المسرح العالمى فى دورته الـ 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مهرجان المسرح العالمى بأكاديمية الفنون ووزعت جوائز الدورة الـ 37 بحضور الدكتور اشرف زكى رئيس الاكاديمية وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية وحصد جائزة أفضل ممثل دور أول ثلاثة طلاب وهم يوسف الأسدى عن عرض "الوحوش الزجاجية"، وأياد أمين عن "الوردة والتاج"، ومحمد يوسف عن عرض "عطيل يعود"، على الترتيب.

وفاز بجائزة أفضل ممثلة دور أول ثلاثة طالبات وهن ريم المصرى عن عرض "الوحوش الزجاجية"، وجنى صلاح عن عرض "الوردة والتاج"، وأسماء إمام عن عرض "نجونا بأعجوبة"، على الترتيب.



جوائز مهرجان المسرح العالمي

أما جائزة أفضل ممثل دور ثاني، ثلاثة طلاب مركز اول جورج أشرف عن عرض "المنور"، مركز تانى إبراهيم كمال عن عرض "انتظار"، مركز ثالث مينا نبيل عن عرض "انتظار"

وأفضل ممثلة دور ثاني، ثلاثة طالبات وهن شريهان الشاذلي عن عرض "الوحوش الزجاجية"، ونغم صالح عن عرض "الوردة والتاج"، وأميرة حافظ، عن عرض "المنور"، على الترتيب.

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و جائزة أفضل بوستر محمد وحيد عن عرض "نجونا بأعجوبة"، أفضل استعراضات رشا مجدي عن "نجونا بأعجوبة" * أفضل مكياج روضة عن عرض "انتظار"، افضل إضاءة وليد العطار عن عرض "الوردة والتاج"، * أفضل موسيقي حمدي سامح عن عرض "نجونا بأعجوبة"، * أفضل أزياء وملابس ناردين عماد عن عرض "الوحوش الزجاجية"، * أفضل دراماتورج مناصفة بين عرض "نجونا بأعجوبة" و"عطيل يعود"، * بجائزة أفضل ديكور مروان السيد عن عرض "الوحوش الزجاجية".



اشرف زكي يوزع الجوائز

شهادات التميز في التمثيل حصل عليها محمد عبد العزيز عن عرض "الوردة والتاج"، وكريم أدريانو عن "المنور" وبولا ماهر عن عرض "انتظار" وأحمد عباس عن "نجونا بأعجوبة" وقمر السباعي عن "نجونا بأعجوبة".



الدكتور اشرف زكي رئيس اكاديمية الفنون

وجائزة الإعداد المسرحي، حصلت عليها إيمان سمير عن إعداد نص "دون كيشوت"، وجائزة مسابقة المقال النقدي مناصفة بين كل من عماد علوان، وإسراء محمود وجائزة مسابقة الأزياء مناصفة همسة أحمد وشيماء مصطفى، كما حجبت جائزة مسابقة الديكور.



جوائز المهرجان بحضور الدكتور اشرف زكي

يذكر إن المهرجان تقدم للمشاركة فيه 50 عرضًا وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري.

المهرجان يقام برعاية رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف ذكي ومدير المهرجان مصطفى حسني الكتبي ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف.