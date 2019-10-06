شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض حلقات مسلسل "بلا دليل" منتصف أكتوبر على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة التونسية درة، عن انطلاق عرض حلقات مسلسلها الجديد "بلا دليل" منتصف شهر أكتوبر الجارى على شاشة cbc، حيث تعكف على تصويره حالياً بشكل مكثف بعد عودتها من الجونة ومشاركتها فى لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة فى الدورة الثالثة من المهرجان التى انتهت فعالياتها يوم 27 سبتمبر الماضى.



درة تعلن موعد عرض مسلسلها بلا دليل

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

وتخوض درة بالمسلسل ثانى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية بعد تقديمها "الشارع اللى ورانا" مع المخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته لبلبة، فاروق الفيشاوى، نسرين أمين، أحمد حاتم، نهى عابدين، انجى ابو زيد، هند عبد الحليم، شيرين، وأحمد ماجد، وآخرين، تأليف حاتم حافظ، إخراج مجدى الهوارى.