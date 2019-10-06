شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رسالة ليلى علوى إلى جنود مصر فى ذكرى احتفالات نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليلى علوى بذكرى نصر أكتوبر العظيم والذى يتزامن مع اليوم الأحد، وذلك عبر حسابها بموقع انستجرام وكتبت: "النهاردة ذكرى أحلى أيام مصر.. يوم نصر ٦ أكتوبر العظيم اللي رجع لينا فيه كرامتنا ورفع راسنا في العالم كله.. تحية من القلب لجنودنا البواسل وأرواح شهدائنا الأبرار ولروح صاحب قرار العبور بطل الحرب والسلام.



ليلى علوى

وسافرت ليلى علوى صباح اليوم إلى السويد للمشاركة فى فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد برئاسة المخرج محمد قبلاوي والذى انطلق مساء أول أمس الجمعة، حيث تشارك النجمة المصرية فى لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بصحبة والمخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.

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ليلى علوى لحظة وصولها الى السويد

ويحضر المهرحان النجوم المصريين آسر ياسين، وشيرين رضا ومنى هلا والفنان شريف الدسوقي، والمخرجة مي مصري والمخرج مجدى أحمد على، والمخرج عمر عبد العزيز وشريف البندارى والمخرج رشيد مشهراوي والتونسي عبد الحميد بوشناق وتامر عشرى والمخرج ادم عبد الغفار أمير الشناوي ومسعد فودة نقيب السينمائيين والنقاد المصريين طارق الشناوى، ووليد سيف وأحمد شوقى ومحمد عاطف، ومن النقاد العرب الناقد إبراهيم العريس ونديم جرجورة وقيس كاظم هيوفيك حبشيان، والمخرج حسن بنجلون.