شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواصفات فتى أحلام صفاء سلطان بعد عرضها الزواج على الوليد بن طلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، الجدل، عندما طلب منها فى أحد البرامج الزواج من أحد الشخصيات المشهورة فوقع اختيارها على الوليد بن طلال.

وبعدها تعرضت صفاء لموقف محرج فى دبى أثناء حضورها افتتاح أحد الاتيليهات وذلك عندما جاءت إليها سيدة سعودية أنيقة وسألتها إذا كانت تعرفها أم لا وهنا أجابت صفاء بالنفي طالبة منها أن تعرفها بنفسها، فكانت المفاجأة التي صدمتها أنها أخبرتها أنها زوجة الوليد بن طلال.

صدمة صفاء سلطان من الموقف جعلت أول رد فعل لها بقولها: "هلأ أكلناها"، لتعرف لاحقاً أن الأمر مجرد مقلب طريف وقعت فيه، وعلى إثره التقطت صورة مع السيدة التي أوقعتها في الفخ، لتؤكد على أنها أحبت المقلب وما حدث فيه لأنه جاء بشكل مرح.

وكشفت صفاء عن مواصفات فارس أحلامها قائلة : إذا مادق قلبى بسرعة مليار نبضة مهما كان هذا الشخص سواء أمير أو ملك أوغيره.