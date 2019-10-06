شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تسجيل أغنية جديدة فى مسلسل "ملاك".. بتوقيع محمد شفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى محمد شفيق مع الفنانة هنادى مهنا فى أغنية جديدة داخل أحداث مسلسل "ملاك"، مع الفنان كريم فهمى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى مالك، وألحان أحمد يوسف.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الأغنية فى الفترة المقبلة حسبما أكد محمد شفيق لـ"الخليج 365".

وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته، والمسلسل بطولته كل من كريم فهمى، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، حسام داغر، فراس سعيد، أمير العايدى، وأخرون.

من ناحية أخرى ينتظر محمد شفيق عرض الموسيقي التصويرية لفيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته كريم فهمي، حمدى الميرغنى، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.