شكرا لقرائتكم خبر عن رشا مجدي تحصد جائزة أفضل استعراضات بمهرجان المسرح العالمي بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت الفنانة رشا مجدي جائزة أفضل استعراض عن مسرحية "نجونا باعجوبة" تأليف ثورنتون ويلدر وإخراج أسماء إمام بمهرجان المسرح العالمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي أعلنت جوائزه أمس بحضور الدكتور أشرف زكي .

وحصل من نفس العرض كل من أحمد عباس وقمر السباعي على شهادتي تميز وحصدت اسماء أمام جائزة أفضل ممثلة دور اول مركز ثالث ونالت أسماء إمام أيضا جائزة الدراماتورج وحمدي سامح على جائزة الموسيقي وحصل صناع العمل أيضا على جائزة افضل بوستر .

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جائزة افضل استعراض للفنانة رشا مجدي

يذكر إن المهرجان تقدم للمشاركة فيه 50 عرضًا وتم اختيار 6 عروض فقط للمشاركة فى الدورة الجديدة التى تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، وتضم قائمة العروض المشاركة كلاً من مسرحية "الوردة والتاج" تأليف جيه بى بريستلى إخراج إبراهيم أشرف، و"الوحوش الزجاجية" تأليف تينسى وليامز رؤية وإخراج يوسف الأسدى، بالإضافة إلى مسرحية "نجونا بأعجوبة" من تأليف ثورنتون وايلدر وإخراج أسماء إمام، و"عطيل يعود" تأليف نيكوس كازندزاكى إخراج علاء الوكيل، و"المنور" تأليف أنطونيو باييخو إخراج خالد شكري.



رشا مجدي مع الفنان ميدو عادل عضو لجنة التحكيم

المهرجان يقام برعاية رئيس الأكاديمية وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف ذكي ومدير المهرجان مصطفي حسني الكتبي ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مدحت الكاشف.