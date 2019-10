شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصد سلسلة من الجوائز..هكذا احتفلت ليدي جاجا بمرور عام على A Star Is Born والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية ليدى جاجا جمهورها بعد ظهورها بـ new look حيث اختارت أن تغير لون شعرها للون الوردى، وذلك خلال احتفالها بمرور عام على نجاح فيلم " A Star Is Born " الذى قدمته مع النجم العالمى برادلى كوبر، وكان العمل بمثابة تميمة خط بالنسبة لها حيث حصدت الكثير من الجوائز عنه.

وقد تصدر أغنية “Shallow " من فيلم " A Star Is Born " الكثير من الرسومات البانية كأفضل اغنية بالعالم.

وحسب موقع " جاست جيرد " أن ليدى جاجا البالغة من العمر ( 33 عاما ) تلقت جائزة جديدة بعد أن تم بيع ستة ملايين نسخة من ألبوم " A Star Is Born " حول العالم، وظهرت جاجا بالصورة الجديدة التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " وهى تعرضها على محبيها ومعجبيها، بينما ظهر فى خلفية الصورة عدد من جوائز الجرامى التى نالتها طوال مسيرتها الفنية.

Advertisements