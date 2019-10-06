نسرين أمين تهنئ شقيقتها بعيد ميلادها.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة نسرين أمين صورة تجمعها بشقيقتها نهله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بمناسبة عيد ميلادها.
وظهرت نسرين في الصورة مع شقيقتها من أمام البحر، وعلقت:" كل سنة وأنتي طيبة، أتمنى لكي حياة سعيدة ورائعة، نهله أمين".
يُذكر أن حكاية "على الهادي يا زبادي" بطولة نبيل عيسى، نسرين أمين، مدحت تيخة، إيناس مكي، حجاج عبدالعظيم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.
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