نجل شقيق عبدالحليم حافظ لـ"الخليج 365": نرحب بتجسيد مينا مسعود لحياة "العندليب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت أسرة "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، عدم ممانعتها تجسيد حياته في عمل فني عالمي، بعد تصريحات الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود لـ"سكاي نيوز عربية"، والتي كشف فيها عن حبه الكبير للفنان الراحل، وكيف تشغله حياته وقصة كفاحه.

وقال محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "مينا شاب مصري جميل، وأسعدتنا رغبته في تقديم حياة حليم، ونرحب بوجود عمل عالمي يحكي قصة حياته وكفاحه، حتى يتعرف العالم كله عليه ويشعرون بقيمته كفنان مازال يؤثر في حياة الجمهور".

جدير بالذكر أن عبدالحليم حافظ أحد أكثر الفنانين الذين تم تقديم قصة حياتهم على الشاشة، إذ سبق وقدمه الفنان أحمد زكي ونجله هيثم في فيلم "حليم"، والفنان عماد عبدالحليم في المسلسل التليفزيوني "العندليب الأسمر" وفي عمل إذاعي بعنوان "اليتيم"، وجسده الفنان سمير حسني في مسلسل لإذاعة الكويت بعنوان "مشوار المجد والعذاب"، والفنان شادي شامي في مسلسل "العندليب.. حكاية شعب".