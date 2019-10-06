‪أمين نبيل يكشف كواليس تعاونه الأول مع مصطفى حجاج‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان مصطفى حجاج لطرح خامس أغاني ألبومه "هتزهزه"، والتي تشهد تعاونه الأول مع موزعها أمين نبيل، وملحنها محمد حمزة، وكتب كلماتها شادي نور.

الموزع أمين نبيل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الأغنية حاليا بمراحل الإعداد الأخيرة، وبدأنا العمل عليها من حوالي الشهرين، واختار شادي نور موضوعا مختلفا عما هو سائد، وكتب كلماتها التي لحنها محمد حمزة بشكل متميز، ولحبنا لصوت مصطفى حجاج تحمسنا للتعاون معه".

وطرح حجاج من ألبومه 4 أغنيات هي: "آه يا حنان"، و"هتزهزه"، و"جرح بعد جرح"، "بعدك حياتي تمام"، وتعاون حجاج في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، منهم أمير محروس، عزيز الشافعي، محمد يحيى، توما، عنتر هلال، بلال سرور، مصطفى حسن، أسامة عبدالهادي، هيثم سليم، ياسر نور، ووسام عبد المنعم.