أحمد حلمي في ذكرى انتصارات أكتوبر: "تعظيم سلام لجيش بلدي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرص الفنان أحمد حلمي، على تهنئة الشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
ونشر "حلمي" عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة لجندي مصري، وعلق: "في حرب أكتوبر شرُفنا بالنصر، فيارب النصر لمصر دوما ودائما وأبدا".
وتابع: "تعظيم سلام لجيش بلدي القوي العظيم، الذي حرر الأرض، ولرجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا، واستشهدوا فعشنا، وتحية لكل مصري يعشق هذا الوطن ويسعي لبناءه".
واختتم ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي: "اليوم نسود بوادينا، ونعيد محاسن ماضينا، ويشيد العز بأيدينا، وطن نفديه ويفدينا".
ويحتفل الشعب المصري اليوم، بالذكرى الـ 46 لحرب أكتوبر المجيدة، التي انتصر فيها الجيش المصري على جيش العدو الإسرائيلي.
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