أحمد السقا يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: احتفل الفنان أحمد السقا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الموافق اليوم 6 أكتوبر. ونشر السقا صورة لعلم مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق:" يدُ الله يا مصرُ ترعى سَمَاكِ فِي ساحةِ الحقِ يعلو نداكِ ومادام جيشُكِ يحمى حِمَاك ِستمضي إلى النصرِ دوماً خطاكِ". يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إخراج محمد سامي، والعمل عرض رمضان الماضي.

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