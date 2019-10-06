محمد الشرنوبي يروج لـ "الممر" ويحتفل بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لفيلم "الممر" الذي يشارك في بطولته، والمقرر عرضه على قنوات ( dmc و on E) بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.

وعلق: "كل سنة وكل مصري فخور ببلده وبنصر أكتوبر، اتفرجوا النهاردة على فيلم الممر 10 بالليل على قناة dmc، و on E".

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد رزق، محمد جمعة، أحمد فلوكس، إياد نصار، وإخراج شريف عرفة.