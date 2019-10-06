أصالة تنشر صورة لطفليها: "أعشق الصّغار وأقلق على غدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لطفليها علي وآدم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أصالة على الصورة: "أردتُ أنّ أكون اُمّا، لأنّي مُنذُ خُلقتُ وأنا أُمّ، أعشق الصّغار وأقلق على غدهم حتّى البعيد الغريب منهم، لا يكفي أن تأخذ السيّدة قرار إنجابهم، ولا يكفي أن تحلم كلّ أنثى بأن تُصبح والدة، فالطّفل لا يحتاج لوالدة كما يحتاج لأُمّ، ترعى وتحنّ وتهتمّ، وإن أخطأ أحدهم فبالكلمة الطيّبة مع كلّ الحنان تُصلح وتُعلّم".

وتابعت: "نحنُ اللائي بإذن الله أنجبناهم، ونحنُ مسؤولات عن سعادتهم ونجاحهم ومستقبلهم، نُريد لهم ما تمنّيناهُ لأنفسنا، نريدُ أن يُكملوا ما بدأناه بكرامة وشرف ونبل ومحبّه، حملتُ بهم لأكون أُمّا، وكلّي امتنان لهم لأنّهم حقّقوا لي ما حلمت به".

وتزوجت أصالة من المخرج طارق العريان عام 2006، وأنجبت منه علي وآدم.