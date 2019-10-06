محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان حسام داغر صورة تجمعه بالفنانة ليلى علوي، أثناء سفرهما إلى السويد، للمشاركة في مهرجان "مالمو" في دورته التاسعة. وظهرت داغر في الصورة رفقة علوي على متن الطائرة، وعلق:" في الطريق لكوبنهاجن مع جميلة الجميلات ليلى علوي". ليلى علوي عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة بـ" مالمو" في السويد، ويشاركها فضمن اللجنة المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم. مهرجان مالمو للسينما العربية يقام في الفترة بين 4 - 8 أكتوبر الجاري، ويعرض فيه 47 فيلمًا من بينهم 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي رفقة حسام داغر في الطريق إلى "مالمو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.