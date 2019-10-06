تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تنشر صورة جريئة وتتوعد: "كلكوا رح تتحاسبوا”

توعدت الفنانة اللبنانية قمر من وصفتهم بـ “أعدائها” بمحاسبتهم بالقانون.
ونشرت قمر صورة جريئة لها على صفحتها علي الانستجرام، من أحد حفلاتها الغنائية وعلقت قائلة: ” لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي، والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة”.
ونشرت قمر صورة جريئة لها على صفحتها علي الانستجرام، من أحد حفلاتها الغنائية وعلقت قائلة: ” لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي، والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة”.