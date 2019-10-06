فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تنشر صورة جريئة وتتوعد: "كلكوا رح تتحاسبوا”

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توعدت الفنانة اللبنانية قمر من وصفتهم بـ “أعدائها” بمحاسبتهم بالقانون.

ونشرت قمر صورة جريئة لها على صفحتها علي الانستجرام، من أحد حفلاتها الغنائية وعلقت قائلة: ” لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي، والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة”.

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