تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تنشر صورة جريئة وتتوعد: "كلكوا رح تتحاسبوا”

توعدت الفنانة اللبنانية قمر من وصفتهم بـ “أعدائها” بمحاسبتهم بالقانون.

ونشرت قمر صورة جريئة لها على صفحتها علي الانستجرام، من أحد حفلاتها الغنائية وعلقت قائلة: ” لكل اعدائي يلي عم يجربو يأذوني ويشوهو بي إسمي، كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وانا رافعة راسي، والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة”.

