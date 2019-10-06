تراند اليوم : "أحمد مكي" ينعي "عزيزًا عليه" خطفه الموت...

يشتهر الممثل المصري أحمد مكي بعشقه للطيور والحمام، وقد عبر عن ذلك في مقابلة تلفزيوني أنه كان يعمل قبل التمثيل في مهنة تربية وبيع الطيور النادرة وأنه كان يعالجها أيضًا إذا مرضت.

كما قدم أغنية بعنوان "أغلى من الياقوت" ظهر فيه مع ببغاء يطلق عليه اسم "خورشيد" يقول إنه أسترالي لا يتكلم، لكنه جعله يتكلم ونطق اسمه "مكي" وأصبح أول شخص في الوطن العربي يجعل هذا الببغاء يتحدث.

ونشر مكي على حسابه تطبيق "إنستجرام" مجموعة من الصور تجمعه مع أحد صقوره، التي كشف أنها أنثى كان يربيها، حيث كانت من النوع الصياد إلا أنه فقدها بالموت.



ونعى مكي الصقر، قائلاً: دي ليل كانت من أقوى صقوري ... كانت صيادة قوية جداً، نوعها (الوكري)".