تراند اليوم : فيديو| مطربة مصرية بعد خلعها الحجاب: "أنا حرة.. ومش ندمانة"

كشفت المطربة المصرية شاهيناز محمود التي خلعت الحجاب قبل سنوات عن أنها مرت قبل فترة بمشاكل شخصية وظروف نفسية صعبة جعلتها تتخذ قرار اعتزال الفن.

وأضافت في مقابلة تلفزيونية، أن وفاة والدتها وإنجابها طفلاً مريضًا منذ ولادته، أدا إلى اعتزالها الفن العام 2008، موضحة أنها قررت ارتداء الحجاب بعد مرور 6 أشهر على قرار اعتزال الغناء، وكانت مبتعدة نهائيًا عن المجال الفني.

وأشارت إلى أنه لذلك قررت بعد وفاة والدتها ارتداء الحجاب، ثم شعرت بعد ذلك بأنها تريد العودة إلى الغناء فزوجها ملحن وأخوها يعزف على العود ووالدها مدرّس موسيقى وعازف عود، وهو نفس مجال الدراسة الخاصة بها.

ولفتت إلى أنها أبلغت زوجها بقرارها اعتزال الغناء، وكان رده أنه لن يجبرها على شيء، فهذه حياتها الشخصية تتصرف فيها كما تشاء.

وأكدت شاهيناز أن شخصيتها لم تتغير سواء أكانت ترتدي الحجاب أم لا، "فعلاقتي مع الله، كما هي، وقناعاتي كما هي لم تتغير".

وتابعت: "عندما قررت خلع الحجاب والعودة إلى مجال الفن العام 2017 كنت مقتنعة تمامًا بذلك وليست نادمة على هذا القرار.. أنا بشوف راحتي فين وربنا بيخلقنا أحرارًا طالما مبنضرش حد".

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وشاهيناز بدأت مشوارها الغنائي من خلال أغنية "قولي قولي" ثم أنتجت الشركة المنتجة لبرنامج "ستار ميكر" أولى البوماتها (على إيه) وحقق نجاحًا كبيرًا عام 2003.

وانتقلت بعد ذلك إلى شركة روتانا وتعاونت معها من خلال ألبومين (أحب أعيشلك) عام 2005 و(جوة قلبي) عام 2006.

لكنها فاجأت الجميع بقرارها بارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء بعد أن ضعت طفلها الأول من زوجها آدم حسين في 3 نوفمبر 2007، واختفت بعدها لتعلن في فبراير 2008 عن ارتدائها الحجاب وتفرغها لرعاية ابنها.

واستمرت لمدة تسع سنوات كاملة بعيدة عن الغناء إلى أن قررت في 2016 عودتها للساحة الفنية مرة أخرى والغناء وهى محجبة. وتعاقدت مع شركة "مزيكا" في أكتوبر من ذلك العام لتصبح الشركة المنتجة لأعمالها، وفي 2 سبتمبر 2016 طرحت أول أغانيها بعنوان "شكرًا أوى".