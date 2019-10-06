بث حي لحفل بوست مالون القادم عن طريق الواقع الافتراضي على الفيسبوك



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - أعلن مؤخراً نجم الراب الشهير بوست مالون عن مفاجأة سيقدمها ضمن جولته الموسيقية القادمة باسم "Runaway" والتي ستوفر لمستخدمي الفيسبوك تجربة مشاهدة بث حي للحفل من خلال الواقع الافتراضي.

وسيقام الحفل في 17 أكتوبر الجاري، حيث يبدأ الحفل من الساعة 8مساءً،على أن يتم بث حفل " Post Malone’s Raleigh" مباشرة على مستخدمي سماعات Facebook Oculus Go و Quest كما ذكر الحساب الرسمي لـ " Oculus" خلال تغريدته التي نشرها بموقع التواصل تويتر.

وأوضح مالون في بيانه قائلاً: "عندما كنت أقوم بالتحضير لهذا الحفل حاولت تقديم شيئًا جديدًا ومجنونًا لجمهوري من خلال العمل مع Oculus التي ستقدم بث حي عن طريق VR للمشاهدين في منازلهم، ليمنحهم فرصة للجلوس معي في الصف الأول خلال الحفل الذي يعرض في نورث كارولينا، وكأنهم معي في ساحة العرض، أن هذا يبدو رائعا بالنسبة لي. "

وتمتاز شبكة الواقع الافتراضي الاجتماعية التي أطلقها فيسبوك مؤخراً بأسم "Oculus Venues" أنها توفر للمستخدمين إمكانية مشاهدة الحفلات الموسيقية كأنهم يحضرونها وذلك من خلال ارتداء نظارات وسماعات الواقع الافتراضي.

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تجدر الإشارة إلى أن العرض سيتم بثه من قبل شركة Supersphere للترفيه في لوس أنجلوس، وستتاح في تطبيق Oculus Venues على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، و يمكن لعشاق النجم العالمي الاشتراك في الحفل من خلال هذا الرابط Oculus.com كما سيتم ارسال تنبيه بموعد الحفل في وقت مبكر.

يذكر أن ألبوم " Hollywood's Bleeding" للنجم العالمى بوست مالون تصدر قائمة " Billboard 200"، رغم مرور ثلاث أسابيع على طرحه إلا أنها مازال يحتفظ بالمرتبة الأولى في القائمة.

وكشف موقع Billboard عن حصل الألبوم على 149000 استماع من بين العديد من الألبومات التي طرحت في تلك الفترة في الولايات المتحدة، حيث يعتبر هذا الألبوم هو الأول الذي يقضي أسابيعه الثلاثة الأولى في المرتبة الأولى منذ عام تقريبًا.