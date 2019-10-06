بالفيديو.. بعد أيام من زواجهما "هيلي بالدوين" بطلة كليب "جاستن بيبر"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - طرح المغني الكندي جاستن بيبر Justin Bieber، أغنيته الجديدة "10,000 Hour" في تعاون مع DAN + SHAY، وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى بعد إعلان زواجه للمرّة الثانية على حبيبته هيلي بالدوين Hailey Baldwin، إذ أنّ "بيبر" كان قد عقد قرانه على عارضة الأزياء هيلي بالدوين حبيبته منذ الصغر للمرة الثانية، الاثنين الماضي، في مراسم للأهل والأصدقاء بمنتجع في منطقة ساوث كاليفورنيا، وأقام بيبر وبالدوين مراسم زواج مدني بعيدا عن الأنظار في نيويورك في سبتمبر من العام الماضي.

أصدر الثلاثي DAN + SHAY و Justin Bieber، أغنيّة "10,000 Hour"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وقد فاجأ "بيبر" الجميع بظهور "بالدوين" زوجته بالكليب في مشاهد رومانسيّة جمعتهما سوياً.

وظهر في الفيديو شخصيات أخرى هامة لكل من: شاي موني وهانا بيلينجسلي ودان سمييرز مع زوجته آبي لو، ويرصد الحالة الرومانسية وقوى الحب التي تجمعهم ببعض، كما يظهر في نهاية الفيديو باقات الزهور المتفتحة حولهم، وكأنّ قوة الحب جعلت لزهور تزدهر وتتفتّح.

أما عن مقطع "جاستن" فظهر وهو يغني مباشرة لزوجته: "سأقضي عشرة آلاف ساعة وعشرة آلاف أخرى.. إذا كان هذا هو ما يلزم لتعلم هذا القلب الجميل لك.. وأنا قد لا أذهب إلى هناك أبدًا ، لكنني سأحاول.. إذا كانت عشرة آلاف ساعة أو الباقي من حياتي.. أنا سأحبك.. سأحبك.. أريد الخير والسيئ وكل شيء".

جدير بالذكر أنّ الأغنية تخطّت المليون ونصف المليون مشاهدة منذ عرضها للمرّة الأولى قبل 6 ساعات.

كانت قد بدأت علاقة بيبر (25 عاما) ببالدوين (22 عاما) خلال مرحلة المراهقة المبكرة وكانا يترددان على نفس الكنيسة وأصبحت علاقة الحب بينهما جدية قبل عامين.

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وبحسب موقع "ميرور" البريطاني فقد أنفق جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين كل أموالهما في حفل زفافهما الثاني الذي أقيم في منتجع في منطقة ساوث كارولينا، والتقط بيبر وزوجته صور سيلفي مع الضيوف، ووُزِّعت زجاجات الشمبانيا المرصّعة بالذهب، وسترات مصنوعة حسب الطلب، وهدايا بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني لتضيف لمسات خاصة إلى هذه المناسبة الرائعة.

كما وُضعت على طاولات الضيوف زجاجة Moët & Chandon مزينة بجواهر ذهبية براقة. وخُصّصت الزجاجات أيضًا باسم الزوجين "The Biebers" وتاريخ زواجهما للمرة الثانية "09/30/19".

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