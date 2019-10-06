ليدي غاغا تحير جمهورها بعد إعلانها اختيار أسم "أديل" لألبومها الجديد!



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - أشعلت النجمة العالمية ليدي غاغا مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشرها تغريده مدوية تؤكد فيها أنها ستختار اسم المغنية العالمية أديل، ليصبح اسم ألبومها الجديد الذي تستعد لطرحة خلال أيام.

وكتبت غاغا في تغريدها الغامضة قائلة: "سأطلق أسم أديل على ألبومي القادم" بينما لم توضح من قصدت بأسم أديل، هل هي المغنية الشهيرة أم مجرد أسم أحد أصدقائها أو أقاربها؟

وجاء رد فعل متابعي غاغا مختلف، حيث اعتبروا أن هذه التغريدة مجرد مزحة خلقتها للترويج لألبومها، بينما أعتبر البعض الأخر أن أسم أديل ربما يكون أسم أحد الزهور التي تفضلها غاغا.

يذكر أن النجمة العالمية أديل لما تشارك من قبل النجمة ليدي غاغا في أي من الأعمال الفنية، وعلى الرغم من ذلك اختارت الأخيرة اسم أديل ليصبح اسم ألبومها الجديد.

وعلى الرغم من ذلك سبق وتعاونت غاغا مع العديد من النجوم مثل Beyoncé إلى Christina Aguilera و Tony Bennett، لذلك ليس من المستبعد أن تتعاون غاغا مع أديل في عمل فني جديد يمزج أساليبهم الموسيقية ليخرج بعمل مختلف.

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تجدر الإشارة إلى أن النجمة العالمية غاغا احتفلت مؤخراً بمرور عام على أغنيتها الشهيرة "Shallow" التي شاركها في غنائها النجم العالمي برادلي كوبر في فيلمها A Star Is Born، والتي حصلت على المركز الأول في 21 دولة، وعلى 2.3 مليار استماع ومشاهدة في جميع التطبيقات، كما حصدت الأغنية على جوائز عالمية من ضمنها جائزة Grammy وجائزة Oscar

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