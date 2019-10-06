الثلاثاء.. يعقوب يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

يحيى المطرب الشاب يحيى يعقوب، حفلًا موسيقيًا ضخمًا، يوم الثلاثاء الموافق 15 من أكتوبر بقاعة النهر الساعة السابعة مساءً.

ولد يحيى يعقوب في 10 أكتوبر 1985 في القاهرة، حصل يحيى على درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية من جامعة 6

أكتوبر عام 2008. حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة حلوان عام 2011.

كان والده زكريا يعقوب رائدًا في إحياء التراث الإسلامي، لعب والد يحيى دورًا كبيرًا في تشجيعه

على أخذ مهنة الموسيقى من سن التاسعة، في سن عشرون عامًا، الخطوة الأولى في الشهرة عندما غنى أغنية "فين أرديك" لألبوم "كلما ون" في عام 2006 ، والتي شارك فيها محمد عدوية ، سامو زين ، وفرقة إم تي إم. والذي جعله يلمع كان عند انضمامه إلى برنامج "عرب أيدول"