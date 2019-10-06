شاهد...احتفال محمد هنيدي بنصر أكتوبر

نشر الفنان محمد هنيدى صورة تحىى ذكرى حرب اكتوبر المجيدة و ذلك من خلال موقع التغريدات العالمى"تويتر" و علق عليها قائلا: العزة والكرامة والنصر .. اليوم اللي بيخلي كل عربي ومصري فخور .. اليوم اللي بيأكدلنا اننا نقدر نحقق اي مستحيل حتى لو العالم كله ضدنا .. الجيش

المصري رجال نصر اكتوبر

ويذكر أن أخر عمل درامي شارك فيه النجم هو مسلسل أرض النفاق تدور أحداث المسلسل حول عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه "مسعود" حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي

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معيشته، وكان دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته "جميلة" وحماته اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه.

ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم من الأيام تستدرجه الحياة ليتعرف على "دكتور ماضي" الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة للبيع.

و هو من تأليف يوسف السباعي و اخراج سامح عبدالعزيز