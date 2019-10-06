هانى خليفة يحيي حفلًا شعريًّا ضخمًا بساقية الصاوى

يستضيف مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي حفلًا شعريًّا للشاعر هانى خليفة، غدًا الأثنين على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً.
ويشار إلى أن كان ألف "خليفة" مجموعة من الأغنيات المميزة لمطربين وفرق مستقلة عدة.
ويذكر ان هانى خليفة شاعر وكاتب أغانٍ مصرى، قامبعمل حفلات شعرية عديدة وكتب بعض الأغانى لمطربين وفرق مستقلة أبرزها الأغنية الرسمية للمشجع المصرى فى كأس العالم بروسيا، ويستعد لطرح ديوانه الشعرى الأول بعنوان "كائن ليلى".
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