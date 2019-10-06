في ذكري نصر أكتوبر.. أحمد حلمي: تحيه لكل مصري بيحب البلد

وجه الفنان أحمد حلمي تحية إلي الجيش المصري ولكل مواطن يحب بلده، بمناسبة مرور 46 عامًا على نصر أكتوبر العظيم، مشاركًا متابعيه سعادته وفخره بتلك الذكري المجيدة، عبر حسابه الرسميبموقع التدوينات العالمي "تويتر".
فكتب حلمي: "في حرب اكتوبر شرُفنا بالنصر.. فيارب النصر لمصر دوما ودائما.. تعظيم سلام لجيش بلدي القوي الذي حرر الارض ورجاله البواسل الذين حاربوا فانتصرنا واستشهدوا فعشنا وتحيه لكل مصري بيحب مصر.. اليوم نَسود بوادينا ونُعيد محاسنَ ماضينا ويشيدُ العزّ بأَيدينا وطنٌ نَفديه ويَفدينا.. أحمد شوقي".
جدير بالذكر أن المصريين احتفلوا اليوم بالذكري الـ46 لحرب أكتوبر المجيدة والنصر العظيم.
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