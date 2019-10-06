شاهد.. محمد عبدالرحمن يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

شارك الفنان محمد عبدالرحمن نجم مسرح مصر، متابعيه الاحتفال بالذكري الـ46 علي نصر أكتوبر المجيد، معبرًا عن سعادته وفخره بذلك اليوم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدويناتالعالمي "تويتر".
نشر عبدالرحمن صورة بالأبيض والأسود للجنود في حرب السادس من أكتوبر، وعلّق قائلًا: "كل سنة واليوم ده فرحة لينا ودايما منكدين عليهم يارب.. نصر أكتوبر العظيم".
جدير بالذكر أن المصريين يحتفلوا اليوم بمرور 46 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة والنصر العظيم، الذي شارك فيه جندي مصري من كل بيت في أسرة مصرية.
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